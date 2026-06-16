ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」は4日目を終えた。上野真之介（38＝佐賀）は予選最終走の6Rをイン逃げ切り勝ち。この1着で得点率は6.33となり準優出ボーダーをクリアした。「ここ何カ月かペラが合っていなかったけど、このレースで兆しが見えた」と表情も明るい。「出足は良くなった。次は伸びをこさせたい。ピット離れは捨てます」。準優は10Rの5号艇で出番を迎える。機力をさらに上向