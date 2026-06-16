アメリカ空軍の戦略爆撃機が離陸直後に墜落し、8人が死亡しました。墜落現場からは黒煙が上がり、広い範囲で黒く焼け焦げている様子が確認できます。米空軍・ヘイズ大佐：戦略爆撃機は離陸直後に墜落し、炎上した。カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地で15日、B-52戦略爆撃機が機体の性能向上に向けた試験飛行のため離陸した直後に墜落しました。この事故で、乗っていた軍や政府関係者など8人が死亡しました。事故の原因はまだわ