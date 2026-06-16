落語家・立川志らく（62）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの超人気バンドの公演でスピーチを行ったことを自慢した。志らくは「ひるおびの私のどうでもいいコメントがYahooニュースになるより、こっちの方が凄いんだけど。Mrs.presentsのセレモニーというライブでスピーチしたのが、吉田沙保里と入江陵介と立川志らく！」と「Mrs. GREEN APPLE」の公演でスピーチをしたと報告。「五輪の国民的スターに挟まれてな