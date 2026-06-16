■これまでのあらすじ義父の無神経な言動に悩む妻。それを相談されても逃げ腰だった夫。義母に問い詰められても夫はまだ逃げようとするが、夫もまた義父の無神経さを嫌っていたのだ。夫はもう逃げないで家族を守ると誓う。一方、義父は…？【義母 Side Story】結婚して35年、これまで私はずっと夫に振り回されてきました。むかしから夫は思ったことをすぐに口にしてしまうところがあり、そのたびに周囲の人たちを傷つけてきたので