お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずる（45）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅での写真が反響を呼んでいる。河井は「朝からみんなで日本代表を全力で応援して、終わってから朝ごはんをみんなに作って、洗いもんして汗だく」と、「マルセイユ」津田康平、「ダブルヒガシ」東良介、「シシガシラ」浜中英昌との写真をアップ。「日本代表の皆さんのお陰でええ朝になりました引き続き一日も長く応援させて