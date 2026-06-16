衆参両院の与野党国会対策委員長らは16日、高市総理大臣が出席する予算委員会の集中審議を22日に開催することで合意した。22日午前に衆議院、午後に参議院で、ともに3時間ずつ審議する。審議の主議題は今後与野党で調整するが、高市総理が仏エビアンでのG7首脳会合の成果について国会に報告するとみられる。一方、野党は高市総理の秘書が関与したと一部で報道された“中傷動画”問題についても追及する構えを見せている。野党側は