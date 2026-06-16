新たなスタジアム整備が進むかどうかは、ブラウブリッツ秋田による民間資金の確保が焦点です。そのブラウブリッツ秋田は先月、非公開で行った協議の中で、行政側が資金確保に向けた作業に全面的に関わることになる「企業版ふるさと納税の活用」を、繰り返し求めていたことが分かりました。新たなスタジアム整備は、行政が事業を中心的に担う公設で進める方針で、国の補助金に加え、県と市も費用負担をする想定です。クラブ役員（先