松屋フーズは2026年6月16日から大人気メニュー「シュクメルリ」を、数量限定で復刻販売しています（一部店舗を除く）。また、松屋フーズの公式アプリで最大100円引きになるクーポンを23日10時まで配信しています。ごはんに合うよう仕上げたジョージアの郷土料理松屋が世界のグルメメニューを拡大するきっかけとなった「シュクメルリ」。2020年発売以降の復刻メニュー総選挙では1位を獲得して殿堂入りをした、まさに伝説のメニュー