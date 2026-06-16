7月7日23時よりカンテレ・フジテレビ系“火アニバル!!”枠で放送が開始されるTVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、7月7日23時30分よりPrime Videoで国内見放題最速配信されることが決定。また、海外では240以上の国や地域（中国本土、ロシアおよびベトナム除く）で独占配信される。 参考：『攻殻機動隊展』にはシリーズの“すべて”が詰まっている実物原画含む1,600点以上の資料が 1989年に『ヤングマ