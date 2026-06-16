アミューズ所属の俳優によるファン感謝祭『Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”』のBlu-rayおよびアフターパンフレットが、9月中旬に発売。本日6月16日18時より、A!SMARTにて予約がスタートした。 （関連：チーム・ハンサム！ 20年の感謝と不変の愛が詰まった宝箱に鍵をかけて――『ULTRA HANDSOME LIVE “ZERO”』を振り返る） 『ハンサムライブ』は、200