Nothing’s Carved In Stoneが、8月に東名阪のCLUB QUATTROにてワンマンツアー『Perfect Sounds ～Fast & Loud Tracks 2026～』を開催する。 （関連：Nothing's Carved In Stone、“Us”への音楽と爆発的なエネルギー『Fire Inside Us』ツアーファイナルレポ） 2025年にも開催された同公演は、“激しい曲”、“速い曲”のみを選曲したセットリストのライブとなる。 今回は、8月6日に