ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のローレン・イロアスのYouTubeチャンネル登録者100万人を記念したグッズ「Lauren Iroas Celebration Goods」の受注販売が、6月15日18時から開始される。 【画像あり】本人プロデュースのボイスアクスタなど全4種 ラインナップは、ローレン・イロアス本人がプロデュースしたボイスアクリルスタンド、リン