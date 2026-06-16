シカゴの創設メンバーであるDanny Seraphine率いるCalifornia Transit Authority（CTA）が、8年ぶりの来日公演を9月よりビルボードライブ3都市で開催する。 （関連：藤井 風、29歳の誕生日に寄せて国境を越え、“愛”や“祈り”とともに音楽を届け続けた一年を振り返る） CTAは、2006年に結成されて以来、シカゴ黄金期の楽曲を中心に世界各地で活動を続けてきたバンドだ。今回の来日公演には、Sara Anne Niemi