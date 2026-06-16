四季折々の花が楽しめる岡山県真庭市の寺でアジサイが見ごろを迎えています。恒例の「あじさい祭り」が開かれていて、特別な御朱印の授与も行われています。 【写真を見る】“普門寺ブルー” の深い色合いも楽しんで真庭市の寺でアジサイが見ごろ限定デザインの御朱印も【岡山】 名物の青いアジサイです。独特の深い色合いから「普門寺ブルー」と呼ばれています。 「花の山寺」として知られる真庭市の普門寺で