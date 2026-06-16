日銀が１６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６０円２２～２４銭と前日に比べ１０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円７８～８２銭と前日に比べ０５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５９５～９６ドルと同０．００１０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS