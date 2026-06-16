壱番屋はこのほど、全国のカレーハウスCoCo壱番屋にて、映画ちいかわとのコラボキャンペーンを開催決定したことを発表しました。■キャンペーン詳細は7月に公開初となる同コラボでは、今夏に「ちいかわ」たちが登場する内容を展開。キャンペーンの詳細については、7月1日の10時からプレスリリースおよびカレーハウスCoCo壱番屋の公式ホームページにて発表を予定しています。（フォルサ）