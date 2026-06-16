Alien mealsは5月15日、ブランド初となる本格ベーカリーショップ「PARKSTAND Coffee & Bakery（パークスタンド コーヒー＆ベーカリー）」を、清澄白河にオープンしました。■6月から、愛犬のお散歩途中に立ち寄れる「テラス席」オープン同店舗は元倉庫をリノベーションしており、4メートル超の高い天井という圧倒されるほど開放的な空間が特徴です。オープンキッチンを併設しており、職人が大型オーブンでパンを焼き上げる手仕