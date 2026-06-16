令和トラベルが運営する旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、全国1,741の自治体を対象とした「梅雨の「お出かけ」は美術館・博物館へ。大人の知的好奇心を満たすアートな自治体ランキング ベスト30」を発表しました。■国立新美術館がある東京都港区は4位。1位は美術館や国宝の名城があるあの市同調査は、NEWTリサーチ部が独自調査により、2026年の梅雨に訪れるべき全国の「アートな自治体」を多角的な視点でランキング化したもの。