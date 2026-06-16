北海道札幌市中央区のすすきのニュー桂和ビル8階に6月5日、カフェ＆バー「nuit.」がグランドオープンしました。■1人でのんびりカフェタイムから、大人のバータイムまで店名の「nuit.（ニュイ）」フランス語で「夜」を意味しています。隠れ家的なロケーションで、入口には都会の喧騒を忘れさせてくれる「月」と落ち着いた空間が広がります。無機質ながらも温かみのある洗練されたインテリアにより、昼でも夜のバーを訪れたような落