薬日本堂は7月19日〜20日、薬日本堂漢方スクール大阪校にて「KAMPO夏フェス」を開催します。■漢方セミナーや7店舗による和漢マルシェを展開同イベントでは、漢方や鍼灸、薬用植物など「養生」につながる様々な活動をしている男性講師による漢方セミナーや和漢マルシェなど、初心者でも楽しめるコンテンツを展開します。漢方セミナーでは、体質に合った食材の選び方や食事への取り入れ方などもあわせて漢方の基礎が学べる内容をは