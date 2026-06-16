横浜・八景島シーパラダイスは8月1日、にアトラクションエリア「プレジャーランド」の一部をリニューアルし、アトラクションとAI、音楽が融合した新エリア「OTO-RACTION PARK」をオープンします。■AIがその瞬間にぴったりの音楽をチョイス！音楽に乗ってスリルを楽しもう「プレジャーランド」は、海上を走行するローラーコースター「サーフコースター リヴァイアサン」や、八景島の周りを巡るクルーズ船「Paradise CruiseII」など