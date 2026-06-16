カラオケチェーンのジャンカラは6月26日、長崎県長崎市に「ジャンカラ 長崎駅前店」をグランドオープンします。■飲み放題ルームやダーツルームなど、カラオケ以外にも楽しめるコンセプトルーム県内2店舗目となる同店は、「エンタメ祭り いつでも遊び放題！」をコンセプトに、カラオケのほかボードゲームやダーツなども1つの空間で体験できるエンターテインメント複合型施設として展開します。すべての料金にはソフトドリンク飲み