MS＆ADインターリスク総研は6月2日に、20〜79歳の男女を対象に実施した、グリーンインフラに関する意識調査の結果を発表した。同調査は、2月10〜16日の期間に行われ、1500名から回答を得ている。●流域治水の実効性を高める鍵となるグリーンインフラ今回の調査は、激甚化する豪雨・洪水によって、従来のハード対策だけでは安全を守ることが難しくなっていることから、流域治水の実効性を高める鍵となるグリーンインフラについ