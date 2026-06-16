なぜ阪神タイガースのファンは、子や孫にまで“伝承”されるのか。顧客獲得やリピーター育成にも応用できる、熱狂的な応援心理のメカニズムを、立教大学大学院客員教授で「ホンマでっか!?TV」などの出演でも知られる世代・トレンド評論家が解説する。※本稿は、牛窪 恵『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう マーケッターが気づいた「効果と法則」』（集英社）の一部を抜粋・編集したものです。熱心に応援をする