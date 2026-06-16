【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「『Wet』もテレビアニメ『上伊那ぼたん』の挿入歌。“湿度高め”なデートシーンに使われている曲なので、そのままタイトルを『Wet』に」（牛丸ありさ） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。6月は2人組ロックバンド・yonigeの牛丸ありさ（Vo/Gt）とごっきん（Ba/Cho）が担当MCと