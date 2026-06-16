写真：対バン相手はcero！『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』ライブ写真 Suchmosがリスペクトするアーティストを招いて行う対バンツアー『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』全9都市の同公演レポートを『THE FIRST TIMES』独占で実施中。今回は6月4日、北海道・Zepp Sapporo公演をレポートする。 ■これぞ「生モノ」を意味する「ライブ」だと体感する、『Suchmos The Blow Your Mind TOUR