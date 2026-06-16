【その他の画像・動画等を元記事で観る】 PUFFYのデビュー30周年記念ライブ「PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night “Birthday” Carnival』」の模様が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて6月27日19時より放送される。 ■ライブが行われた5月13日は、PUFFYのデビュー日 1996年に奥田民生プロデュースによるシングル「アジアの純真」でデビューし、「これが私の生きる道」「サーキットの娘」