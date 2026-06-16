【その他の画像・動画等を元記事で観る】 常田大希が主宰するクリエイティブプロジェクト『POINTLESS JOURNEY』が、韓国・ソウルのセレクトショップ・MUSINSA EMPTYにて、ブランド初となる韓国での単独ポップアップストアを6月19日から6月25日まで開催する。 ■会場内で流れるサウンドは常田大希が本ポップアップのために書き下ろし 韓国初上陸となる本ポップアップでは、これまでに完売したPOINTLESS JOURNEYを象徴するアイ