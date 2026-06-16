【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SPYAIRの新曲「Awake」が、7月3日にデジタルリリースされることが決定。あわせてアートワークが公開された。 ■「Awake」を使用したアニメメインPVも公開 「Awake」は、7月2日よりMBS／TBS系“スーパーアニメイズムTURBO”枠で放送開始となるアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』第1期オープニング主題歌。 SHOCHIKU