日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の7451枚だった。 ◯2026年9月限（特別清算日：9月11日） 取引高(立会内) バークレイズ証券7451(7451) ABNクリアリン証券 7427(7427) ソシエテジェネラル証券5853(5853)