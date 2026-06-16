日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の1万6356枚だった。 ◯2026年9月限（特別清算日：9月11日） 取引高(立会内) バークレイズ証券 16356( 15820) ソシエテジェネラル証券 15566( 15466) ABNクリアリン証券 13308( 12748