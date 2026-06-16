2026年6月15日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、日本とフィリピンの海洋境界画定交渉の目的について報じた。記事は、高市早苗首相とフィリピンのマルコス大統領が包括的戦略パートナーシップに関する共同声明を発表し、排他的経済水域（EEZ）および大陸棚の海洋境界の画定に向けた交渉を開始することで一致したと紹介。これに対し中国政府は強い反発を示しており、日本とフィリピン