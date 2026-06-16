サッカー日本代表が15日、FIFAワールドカップのグループステージ初戦となるオランダ戦で、2-2の引き分けとなり勝ち点1を獲得。2度のリードを許しながらも驚異の粘りで追いつく、価値あるドローでした。15日の日本テレビ「news zero」では、J1リーグのヴィッセル神戸の武藤嘉紀選手が生出演し、次戦チュニジア戦のカギを語りました。日本の失点後の姿に注目オランダ戦MVPは？日本は後半早々にセットプレーから失点。それでも直後