国内外で行われるイベントから「イチバンココロを踊らせたイベント」を表彰する「第12回 JACE イベントアワード表彰式」が16日、都内で行われ、NTT ドコモ主催の「ばくモレ展」が最優秀賞を受賞した。「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」も特別賞に選出された。 日本イベント産業振興協会（JACE）が2014年より主催する本賞は、創造的で革新的なイベントを広く募集し、時代をリードする人材の発掘・顕彰