お笑いコンビ・空気階段の水川かたまりが、15日放送のTBSラジオ『空気階段の踊り場』（月曜24時）に出演。吉本興業の若手芸人によるアメリカでの挑戦に対し、所属事務所のマネージャーが下した意外な判断について明かした。 水川はまず、自身がNSC（吉本総合芸能学院）の願書に記していた夢について語り始めた。「僕、NSCの願書に書いてて。加藤浩次さんと矢部さんへの物すごく憧れがあって、もう小学生の頃から