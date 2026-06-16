故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。玉緒さんと親交の深かったお笑いタレントの明石家さんま、プロ野球ソフトバンクの王貞治球団会長、歌手の和田アキ子、勝さんの“一番弟子”だった俳優・松平健、女優の浅田美代子、俳優・鶴見辰吾、歌手の瀬川瑛子、早見優、田川寿美、水森かおり、西川貴教、フリーアナウンサーの徳光和夫、TBSの安