FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表のMF/FW町野修斗選手が現地15日、次戦チュニジア戦に向け意気込みました。町野選手はこの日非公開で行われたU-19日本代表とのトレーニングマッチ(45分1本、2-0でA代表が勝利)でゴール。「左からクロスが上がってきてキーパーがはじいたところに、いいところに詰めて押し込んだ」と内容を明かしました。ケガで離脱したキャプテン・MF/FW遠藤航選手に代わっての追加招集。チーム