女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。ゴルフの腕が凄いと思った仲良しの元アスリートを明かした。この日は大相撲の元関脇でタレントの豊ノ島、K-1元3階級世界王者の武尊とそろって登場した。豊ノ島や武尊らとはよく食事に行く仲だと言い、“吉田沙保里軍団”には他にも「レギュラー」として元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん