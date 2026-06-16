タレント・千原ジュニアがホスト役の関西テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」が１５日放送され、時東ぁみ、野性爆弾、レインボー・ジャンボたかおがゲスト出演した。時東にとってデビュー当時からのトレードマークである眼鏡は、３８歳となりデビュー２０周年が過ぎても変わらず。ジャンボから「眼鏡外すの、いただいてもいいですか？」とリクエストされても、「画面上、できないんですよ」と素顔ＮＧを説明した。「朝の散歩か