俳優の杉浦太陽（45）が16日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ぎっくり腰を発症したことを明かした。「昨夜抱っこしながらご飯よそうとしたら…初めてのギックリ腰…」（原文まま）とぎっくり腰になったことを明かし、腰をバンテージのようなものでグルグル巻きにした写真を公開。「早めに治す！」と決意を記した。続く投稿では「何とか痛み止めでいけてる」ことを報告。「仕事も家のことも頑張れてます。