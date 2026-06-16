【モデルプレス＝2026/06/16】歌手の倖田來未が6月15日、自身のInstagramを更新。息子に行ってもらったというヘアカットの様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】43歳レジェンド歌手「息子が断髪式してくれました」息子顔出しショット◆倖田來未「断髪式」ショット披露倖田は、鏡の前でヘアカットを行う様子を複数枚投稿。ヘア担当のスタッフが自宅を訪れた際「結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪