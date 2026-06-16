トリノ五輪4位・村主章枝さんが現地観戦を報告サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。試合を現地で観戦した元オリンピアンが注目を集めている。スタンドから撮影した動画を自身のインスタグラムに投稿したのは、06年トリノ五輪フィギュアスケート女子で4位になった村主章枝さん。「たくさんの熱気に包まれた素