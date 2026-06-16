【モデルプレス＝2026/06/16】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が韓国・ソウルで『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’ LIMITED EDITION IN SEOUL』を開催することを発表した。【写真】JI BLUE「景色」一発撮りバージョン◆JO1、韓国公演開催決定本公演は、9月26日、27日の2日間にわたり「TICKETLINK LIVE ARENA」にて開催。JO1は2025年のワールドツアーで初の単独韓国公演を成功させており、規模を拡大し韓国のステ