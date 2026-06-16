【モデルプレス＝2026/06/16】歌手でタレントの中川翔子が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩御飯を公開した。【写真】双子出産の41歳タレント「栄養満点で素晴らしい」離乳食作りの余り野菜使ったカレーメインの夕飯3品◆中川翔子、離乳食の余り野菜使った晩御飯公開中川は「晩御飯こさえました」と記し、晩御飯の写真を投稿。「離乳食ストック作ったあまり野菜でキーマカレー」と紹介し、野菜がたっぷりと入った1品