【モデルプレス＝2026/06/16】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が6月16日、自身のInstagramを更新。大胆なデザインの衣装姿を披露し、話題となっている。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「見たことないデザイン」大胆ウエスト開き衣装◆カズハ、大胆衣装から美ウエストチラリカズハは、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）の3組によるコラボレーショ