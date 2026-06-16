1980年代の人気シットコム「アルフ」でケイト・タナー役を演じた女優のアン・シェディーンさんが死去した。77歳だった。 【写真】介助犬とともに車の中から発見亡くなっていた「アルフ」少年役の俳優 家族はフェイスブックの公式ページに「重い心で、アンが穏やかに旅立ったことをお伝えします。彼女は類まれなる創造的エネルギー、鋭いユーモア、家族への喜び、小型犬への溺愛、トランプへ