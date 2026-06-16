明日17日にかけて九州南部や奄美、沖縄では局地的に非常に激しい雨が降って、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。一方、東日本や西日本は明日17日以降、くもりや雨の日が続き、梅雨本番となりそうです。20日ごろは九州などで雨の量が多くなるため、大雨への備えを進めておいてください。九州南部・奄美・沖縄明日17日(水)にかけて警報級大雨のおそれ梅雨前線は明日17日(