両チームの市場価値を比較日本代表は現地時間6月14日、北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。両チームのスタメン11人の市場価値をドイツの移籍情報専門サイト「Transfermarkt」で比較すると、オランダが日本のおよそ2.7倍となっていた。日本の最高額は4000万ユーロ（74億円）のMF佐野海舟（マインツ）。GK鈴木彩艶（パルマ）とMF久保建英（レアル・ソシエダ）の2人が200