京都出身のロックバンド・くるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会２０２６（略称：おんぱく）」（１０月１０日、１１日・京都梅小路公園芝生広場）の第２弾出演アーティストが１６日、発表された。新たに発表されたのはＳｕｃｈｍｏｓ（サチモス）と羊文学の２組。Ｓｕｃｈｍｏｓは初出演、羊文学は３度目の出演となる。くるり結成３０周年、そして「京都音楽博覧会」２０周年という、ふたつの大きな節目を迎えるアニバ