元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が１６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。全日本女子プロレス時代の生存競争の激しさを振り返る一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたの周りに突然いなくなった人はいますか？」について聞かれると、１９８５年のデビューから２００２年の引退までヒールながら最強のエースとして活躍した全女時代を振り返